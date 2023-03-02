Охотский район станет муниципальным округом в Хабаровском крае Фото: администрация Охотского района

Охотский станет первым районом, который преобразуют в муниципальный округ. Для этого нужно объединить все поселения в его составе. Это возможно при согласии жителей, которое выразят представители поселений и самого муниципального района.

В декабре 2022 года глава и председатель Собрания депутатов района провели несколько встреч с местными депутатами и трудовыми коллективами. Они обсудили перспективы и преимущества преобразования района в округ. Тогда инициатива была рассмотрена чиновниками, представляющими поселения, а в марте 2023 года ее обсудили районные представители власти. В ближайшее время пройдут публичные слушания по этому вопросу.

Отметим, что в муниципальный округ могут объединиться все поселения, входящие в состав района. При этом населенные пункты и сам район утратят статус муниципального образования.

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