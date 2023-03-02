Госслужащие Хабаровского края научатся работе в социальных сетях в ДВФУ Фото: Правительство Хабаровского края

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыл набор на курсы «Интернет коммуникации в работе госслужащих: возможности и риски». Программа позволит повысить квалификацию сотрудников в области ведения соцсетей. Пройти обучение могут представители пресс-служб разных ведомств и органов власти. Курсы проходят в онлайн-режиме на платформе АНО «Диалог Регионы». Лекции читают аналитики, социологии, редакторы, профи в digital-сфере и PR и другие специалисты.

- Наша программа – часть развития цифрового потенциала Дальнего Востока. Мы подготовили ведущих специалистов, которые могут поделиться опытом и сделают обучение живым и полезным. Это самая большая программа среди аналогов в России и первая на Дальнем Востоке, — сказал Борис Коробец, ректор ДВФУ.

Представители пресс-служб хабаровских ведомств смогут приступить к обучению уже с 15 марта. За время учебы они прослушают лекции о тонкостях работы в сети, общении с подписчиками, работе с фейками и о многом другом. Можно задать вопросы о программе повышения квалификации, написав на почту odpo.gum@dvfu.ru.

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