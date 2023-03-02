Развитие инженерного образования в Хабаровском крае обсудили на Съезде педагогов

Больше 400 человек принимают участие в двухдневном Съезде педагогов, который стартовал в Хабаровске и Комсомольске. Среди гостей – учителя математики, информатики и физики, представители минобрнауки края и научного сообщества. Они обсудят вопросы и перспективы развития инженерного образования, качества физико-математического обучения, внедрение стандартов и популяризации наставничества.

- В регионе работают более полутора тысяч учителей и преподавателей математики, информатики и физики. От их труда зависит развитие инновационных отраслей экономики и успешное будущее всей страны. Качество математического обучения мы тесно связываем с реализацией концепции инженерного образования в крае. Главная цель – высокое качество образования, обучение ребят по востребованным инженерным специальностям и их последующее трудоустройство, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Для развития инженерного направления в регионе предпринимают несколько мер. На базе Краевого института развития образования созданы курсы повышения квалификации, работает сеть специализированных классов, где ученики углубленно знакомятся с математикой, физикой и информатикой. Повысить интерес к инженерным специальностям поможет и создание межвузовского кампуса в Хабаровске.

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