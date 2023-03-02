Стартовали испытания построенного в Хабаровске краболова «Омолон» Фото: @aoOCK Фото: Социальные сети

Краболов «Омолон» был построен на Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ) еще в 2022 году для магаданской рыбодобывающей компании «Маг-Си Интернешнл». Его спустили на воду в августе. Тогда судно взяло курс на сдаточную базу в Приморском крае. В конце 2022-го специалисты выполнили окончательную отделку и утепление каюты капитана, палубы юты и монтаж утеплителя в ходовой рубке. Теперь же краболов полностью готов к ходовым испытаниям. Судно вышло в море 1 марта 2023 года.

- «Омолон» предназначен для ловли краба и креветок с помощью ловушек, хранения этого улова в морской воде, пока судно направляется в порт, - рассказали в Объединенной судостроительной корпорации.

Напомним, в России реализуется программа «Квоты под киль». Она направлена на поддержку отечественных судостроителей.

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