День рождения празднует Биробиджан 2 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

В 1934 году была образована Еврейская автономная область, административным центром которой стал Биробиджан. Статус города он получил только 2 марта 1937 года. Именно эта дата и стала официальным днем рождения Биробиджана.

- Дорогие биробиджанцы! Благодарю каждого из вас за все, что вы делали и делаете для родного города. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят согласие и любовь, а новый день приносит радость, хорошее настроение, уверенность в будущем города, в тех, кто идет нам на смену! - поздравил жителей Максим Семенов, мэр Биробиджана.

2 марта Биробиджану исполнилось 86 лет. Со дня основания и до сегодняшнего дня он не прекращает развиваться, становиться лучше и красивее. И это заслуга всех жителей города!

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.