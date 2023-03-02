Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой района имени Лазо Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с Александром Кохом, главой района имени Лазо, чтобы обсудить посевную кампанию 2023 года. Также на повестке были вопросы реализации инвестиционных и национальных проектов.

В 2023 году в районе имени Лазо будет засеяно 22,3 тысячи гектаров, на 6,5 процента больше, чем в 2022-м. Засеивать земли будут зерновыми культурами, овощами, картофелем. В прошлом году в районе удалось увеличить посевные площади: на 17 процентов под зерновые и овощи, на 13 процентов под картофель.

Положительная динамика была отмечена в 2022 году и по другим направлениям сельского хозяйства. На 17 процентов выросло валовое производство молока, на треть вырос выпуск пиломатериалов - до 400 тысяч кубометров. Сейчас правительство региона изучает возможность организации и запуска в регионе производства станков для глубокой переработки древесины.

В районе имени Лазо успешно исполняются и нацпроекты. По направлению «Образование» было выделено больше 257 миллионов рублей, что позволило открыть три «Точки роста», закупить оборудование в шесть сельских школ и еще в две - спортивный инвентарь. В 2023-м работа в этом направлении продолжится, а уже в ближайшие два года будет выполнен капремонт в восьми образовательных учреждениях.

- Все заявки по строительству и ремонту соцучреждений мы поддержим. Исходя из возможностей регионального бюджета, будем запрашивать федеральные средства, - сказал Михаил Дегтярев.

Также в приоритете для района проекты по восстановлению и ремонту Дома культуры в Мухене, школ в населенных пунктах Кругликово, Полетное, Обор, Георгиевка, Бичевая, капремонт детсадов в Переяславке и Георгиевке. Также под контролем вопрос установки очистного оборудования в селах Могилевка и Георгиевка, строительство ледового дворца в Переяславке. На эти цели району нужно больше 1,1 миллиарда рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.