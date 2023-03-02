Снег пройдет в Хабаровском крае 3 марта Фото: Администрация Хабаровска

Очередные изменения преподнесет погода Хабаровску 3 марта. Синоптики прогнозируют жителям краевой столицы небольшой снег в течение дня. Ветер поднимется максимум до 11 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -11 до -13, а днем от -3 до -5 градусов.

Осадки 3 марта пройдут во всех районах Хабаровского края. Снежный циклон обойдет только север региона. Сильные ветра немного поутихнут. Порывы будут изредка достигать 12-13 метров в секунду.

Температура воздуха в южных районах Хабаровского края ночью составит от -10 до -15, а днем от -5 до ноля градусов. Жителей центральной части региона ночью ждут крепкие морозы от -10 до -28. Днем потеплеет, но до плюсовых отметок температура не дойдет. На градуснике будет от -1 до -10. На севере столбик термометра покажет от -11 до -32 ночью и от -3 до -20 днем.

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