О падающих сосульках предупреждают жителей Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Весна вступила в свои права, и на улице становится тепло. От этого тает снег на крышах, образуются сосульки. И хоть рабочие Хабаровска убирают их с многоквартирных домов, жителей города все равно просят ходить рядом со зданиями аккуратнее.

Напомним, Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, поручил усилить эту работу. Об этом он сказал на последнем совещании в администрации.

- Сейчас срочно нужно организовать работу управляющих организаций по уборке кровель. Во время очистки места вокруг домов оградить специальной лентой, чтобы никто не пострадал. Профильным структурам взять под контроль этот вопрос, - сказал Сергей Кравчук.

Жителям, заметившим сосульки на крыше дома, стоит обратиться в свою управляющую компанию. Ее специалисты должны принять срочные меры и убрать лед.

Не рекомендуется оставлять под крышами домов маленьких детей без присмотра, ведь оттуда может упасть глыба льда или крупная сосулька. А ребятам постарше нужно объяснить правила нахождения в этих местах.

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