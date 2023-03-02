За незаконную охоту на оленей осудили жителей Магадана Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магадане осудили двоих местных жителей за незаконную охоту. Их признали виновными. Как уточнили в прокуратуре области, имел место предварительный сговор, на место они приехали на личных снегоходах.

Преступление было совершено в феврале прошлого года. Мужчины на снегоходе выследили стадо диких северных оленей в угодьях Хасанского района и отстрелили одного.

- При транспортировке разделанной туши к автомашинам их противоправная деятельность была пресечена государственными инспекторами и сотрудником полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Магаданцев приговорили к штрафам. Один заплатит 650 тысяч рублей, второй – 600 тысяч. Два года им нельзя охотиться. У мужчин забрали ружья и снегоходы. А по иску прокуратуры с них взыскали еще 90 тысяч – как компенсация вреда, нанесенного природе.

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