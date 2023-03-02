Четыре двора отремонтируют в Вяземском в 2023 году Фото: администрация Вяземского района

В 2022 году в Вяземском отремонтировали четыре двора, расположенных на Ленина, 40, Карла Маркса, 56, улицах Казачья, 28 и Коммунистическая, 5Б. На новых благоустроенных территориях появились беседки, качели, спорткомплексы и игровые площадки. В 2023 году в порядок приведут еще четыре территории в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».

- В этом году будут преображены дворы по улицам Верхотурова, 8, Вяземская, 84, Ленина, 2 и 32, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, в 2023-м в регионе обустроят дворы в Хабаровске, Комсомольске, Амурске, Советской Гавани, Бикине, Николаевске, поселках Чегдомын и Ванино. При разработке дизайна территорий будут учитывать мнения жителей, чтобы новые пространства были для них максимально комфортны.

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