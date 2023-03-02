Социальный фонд назначил единое пособие родителям 31,5 тысячи детей в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала 2023 года вступил в силу закон о едином пособии. Оно объединяет в себе сразу несколько мер поддержки, которые раньше нужно было оформлять отдельно. С 1 января региональное отделение Социального фонда России (СФР) назначило выплаты на 31,5 тысячи детей. Также за два месяца пособие было одобрено почти 1,4 тысячи беременным женщинам. Всего семьи Хабаровского края уже получили выплаты на сумму больше 554,5 миллиона рублей.

- Для подачи заявки на единое пособие не нужно обращаться в СФР лично. Как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальная информация проверяется через межведомственное взаимодействие. Всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении, чтобы оформить выплату сразу на каждого ребенка,- рассказали в пресс-службе Отделения CФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

С появлением единого пособия изменились и возможности маткапитала. Теперь ежемесячные выплаты из него можно оформить не только на второго, но и на первого, третьего и других детей.

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