Запрещенные семена арбузов, кукурузы, кабачков и огурцов продают в Хабаровске Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Сотрудники краевого управления Россельхознадзора во время проверки интернет-магазинов Хабаровска обнаружили семена посевных культур, которые не разрешены к продаже в России. На некоторых сайтах можно приобрести пакеты с семенами, не включенные в госреестр селекционных достижений, разрешенных к использованию. На портале магазина «Дачный мир» покупателям предлагали заказать семена:

- арбузов «кримсон свит», «принц чарльз», «сахарный малыш», «ультраранний», «гигант сахарный», «лежкий», «мармеладный», «розовый мед», «сахарный малыш», «серебряный красавец», «медовый гигант»;

- кабачков сортов «петруха» и «завтрак нефтяника»;

- кукурузы «медовая», «тройная сладость» и «сливочный нектар»;

- огурцов «оконно-балоконный f1», «соленые уши», «среднеранний бочковой засолочный», «f1 клавдия», «бочковой засол» и «домашнее чудо».

Владельцам интернет-магазинов, где были зафиксированы нарушения, направлены предостережения.

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