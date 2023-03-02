Количество сеянцев для восстановления леса увеличат до 10 миллионов в год в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба АНО "АПИРИ ХК"

«Ванинский центр лесоводства» модернизирует тепличные комплексы, где выращиваются сеянцы. Молодые деревья используют для восстановления леса на территориях, где растительность была уничтожена пожарами или в результате вырубок. Если раньше в центре выращивали около шести миллионов сеянцев за год, то в планах увеличить их число до 10 миллионов.

Для развития и расширения мощностей «Ванинский центр лесоводства» обустроил теплицы автоматическими системами полива и высева, запустил линию упаковки посадочного материала и автоматизировал некоторые другие процессы. Все это получилось сделать при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ).

- Новая линия заменяет практически всю ручную работу. За минуту готово 15 кассет с сеянцами, а за день это 2,5 тысячи. Раньше на тот же объем работы нужно было 30 человек и два дня. Мы создали станок для извлечения саженцев из кассет. Его запуск позволит ускорить процесс в 50 раз в сравнении с ручным трудом, - сказал Вадим Москвичев, гендиректор центра.

Помимо Хабаровского края предприятие обеспечивает сеянцами Приморский край, ЕАО, Сахалинскую и Магаданскую области, Республику Саха (Якутия).

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