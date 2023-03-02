Последние тюльпаны срезали в теплицах Хабаровска Фото: администрация Хабаровска
Чуть меньше недели осталось до Международного женского дня. К празднику уже давно подготовились специалисты «Горзеленстроя» и высадили в теплицах Хабаровска 10 тысяч тюльпанов.
Доставить будущие символы весны успели вовремя. К счастью, этому не помешали санкции. Сейчас за тюльпанами наблюдают специалисты.
- Традиционно луковицы привезли из Голландии. В ноябре мы положили их в специальный субстрат, а в конце января вынесли в теплицы, чтобы они начали расти. Теперь тюльпаны ждут наступления праздника в холодильнике. Это нужно, чтобы они не распустились раньше времени. Наши цветы стоят дольше, чем «приезжие», потому что были срезаны за несколько дней до праздника, а не за месяц, как те, которые доставляют сюда самолетами, - рассказала Екатерина Бакулева, заместитель директора МБУ «Горзеленстрой».
По ее словам, предприятия заказывают цветы для прекрасного пола еще в январе. Сейчас все голландские тюльпаны уже выкуплены.
К 8 Марта для хабаровчанок можно будет купить не только тюльпаны. «Горзеленстрой» предложит и другие экзотические цветы, высаженные в кашпо: жасмин, каланхоэ, гузманию и цитрусовые.
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