Преступность среди подростков снизилась на 23 процента в 2022 году

Депутаты выразили готовность к участию в профилактической работе с несовершеннолетними Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

На очередном 71-м заседании Хабаровской городской думы депутаты заслушали отчеты о деятельности правоохранительных органов города Хабаровска по итогам 2022 года.

В минувшем году органы прокуратуры занимались решением актуальных проблем города и его жителей. В их число входят защита конституционных прав, борьба с коррупцией, соблюдение прав малого и среднего бизнеса, соблюдение жилищных прав граждан.

По словам прокурора Хабаровска Юрия Попова, за год было пресечено 13,5 тысячи нарушений закона. С целью их устранения внесено около трех тысяч мер реагирования. К административной ответственности привлечено порядка 2 400 виновных, возбуждено 30 уголовных дел. События 2022 года потребовали пересмотра приоритетных надзорных направлений и принятия мер по исключению проявлений признаков экстремизма, усиления антитеррористической деятельности. На повестке был вопрос об обеспечении безопасности образовательных учреждений. Совместными усилиями удалось добиться установки видеодомофонов на входе в образовательные учреждения.

Успешным выдался год для УМВД России по Хабаровску. Подростковая преступность по итогам прошлого года снизилась на 23 процента. Этому поспособствовали оперативно-профилактические мероприятия, в числе которых «Подросток-профилактика», «Твой выбор», а также «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

Как сообщил начальник управления МВД России по Хабаровску Станислав Крючков, большой ущерб благосостоянию жителей в последнее время наносят мошенники, поэтому в целях профилактики сотрудники хабаровской полиции распространили более 10 тысяч буклетов «Как не стать жертвой мошенничества». Также с помощью профилактических мероприятий по итогам года зафиксировано снижение количества ДТП с участием детей, а также происшествий с нетрезвыми водителями.

Начальник хабаровского линейного управления МВД на транспорте Дмитрий Лябах рассказал, что одной из основных проблем при охране правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры является рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Здесь, по словам руководителя, требуется взаимодействие с органами власти.

Председатель городской думы поддержал мысль, подчеркнув, что народные служители готовы оказывать необходимую помощь.

- Железнодорожные и трамвайные пути проложены через все районы города, поэтому уверен, что депутаты в своих округах готовы включиться в профилактическую работу, - отметил Андрей Белоглазов.