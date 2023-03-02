600 тысяч жителей Хабаровского края смогут воспользоваться новыми услугами связи

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В Хабаровском крае запустят новое комплексное предложение услуг связи. Ими смогут воспользоваться более 600 тысяч жителей. В пакет войдут мобильная связь, домашний интернет и цифровое телевидение. Услуги предоставит оператор «МегаФон». Партнером проекта станет компания «Рэдком», которая обеспечит фиксированную связь по системе FVNO.

Тариф «Объединяй!» доступен для жителей всех районов Хабаровска, а также поселка Березовка. Все услуги можно будет оплатить одновременно по единому лицевому счету.

- Модель взаимодействия по системе FVNO имеет ряд преимуществ для оператора и для клиентов. Развертывание виртуального оператора позволяет компании экономить на строительстве сетей фиксированной связи и в то же время предоставлять услугу домашнего интернета на уже работающих сетях партнера. В свою очередь, абоненты получают комплексное решение для получения всех базовых цифровых услуг с возможностью оплаты в одном окне, - рассказал Дмитрий Оловянников, директор хабаровского отделения «МегаФона».

- Нам интересны новые проекты, которые помогают развивать родной город. Этот проект поможет увеличить абонентскую базу, а также посотрудничать с другим оператором, - сказал Дмитрий Ткаченко, генеральный директор компании «Рэдком».