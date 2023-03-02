Конкурс для детей «Краски Пасхи» пройдет в Хабаровске Фото: Хабаровская епархия

Конкурс детского творчества «Краски Пасхи» состоится в Хабаровске. До 7 апреля желающие побороться за главный приз еще могут подать заявки.

- Целью конкурса является выявление талантливых и одаренных детей и подростков в области изобразительного искусства и приобщение их к православной культуре и традициям нашего народа, а также воспитание любви к Родине, - рассказали в Хабаровской епархии.

Принять в нем участие могут дети до 18 лет - ученики как обычных, так и художественных школ и творческих студий города. Состязание пройдет в трех возрастных категориях: от шести до 10 лет, от 11 до 13 лет и от 13 до 18 лет. В каждой из них определят троих победителей.

Тематика работ разнообразная: и пасхальные традиции, и подготовка к празднику, и добрые дела, и Пасха в кругу семьи.

Скачать заявку, посмотреть общие положения о конкурсе можно на сайте епархии. Принести работы можно до 7 апреля по адресу: 680000, Хабаровск, улица Тургенева, 26, отдел религиозного образования и катехизации Хабаровской епархии. Выставку работ организуют в кинотеатре «Совкино» по адресу: улица Муравьева-Амурского, 34.

Задать дополнительные вопросы можно по телефонам: 8 901-466-03-01; 8 914-541-35-47 и электронной почте otdelobr.khveparhia@mail.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хабаровские спортсмены победили на Играх боевых искусств Азиатско-Тихоокеанского региона

Они стали лучшими среди 2,2 тысячи участников (подробнее)

Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае

Она была посвящена сохранению традиций собаководства (подробнее)

Прием заявок на фестиваль «Клевая Колыма» в Магадане стартует 16 февраля

Мероприятие пройдет 4 марта (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.