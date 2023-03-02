Больше 350 миллионов долгов по зарплате погасили работодатели Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В прошлом году прокуратура Хабаровского края обнаружила больше 3200 нарушений трудовых прав. Специалисты надзорного органа внесли больше 1400 представлений. К административной ответственности привлекли 702 человека. В отношении нерадивых работодателей, не плативших зарплату работникам, завели 10 уголовных дел.

В итоге прокуратуре удалось добиться, чтобы предприятия выплатили пяти тысячам работников долг по зарплате больше 350 миллионов рублей.

- В 2022 году на основании постановлений прокуроров к административной ответственности привлечено пять виновных должностных и юридических лиц по статье «Непредоставление первичных статистических данных». Им назначены штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

За неправомерные действия при банкротстве к ответственности привлекли пятерых арбитражных управляющих.

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