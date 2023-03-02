Больше 350 миллионов долгов по зарплате погасили работодатели Хабаровского края
Фото: Даниил ОПАРИН
В прошлом году прокуратура Хабаровского края обнаружила больше 3200 нарушений трудовых прав. Специалисты надзорного органа внесли больше 1400 представлений. К административной ответственности привлекли 702 человека. В отношении нерадивых работодателей, не плативших зарплату работникам, завели 10 уголовных дел.
В итоге прокуратуре удалось добиться, чтобы предприятия выплатили пяти тысячам работников долг по зарплате больше 350 миллионов рублей.
- В 2022 году на основании постановлений прокуроров к административной ответственности привлечено пять виновных должностных и юридических лиц по статье «Непредоставление первичных статистических данных». Им назначены штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
За неправомерные действия при банкротстве к ответственности привлекли пятерых арбитражных управляющих.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru