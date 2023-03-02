Смотр-конкурс для детей «На всякий пожарный» проходит в Хабаровске Фото: администрация Хабаровского края
В Хабаровске начался смотр-конкурс «На всякий пожарный». Он нацелен на воспитание культуры безопасного поведения при пожаре у детей. Ребята соревнуются в трех возрастных группах. Самые младшие участники учатся в пятом классе. Ребята показывают сценки, творческие номера и миниатюры.
Например, номер команды «Зажигалочки» показывает, как вести себя при пожаре. К нему ребята готовились неделю. Да и пример перед глазами есть: у одного из участников сосед служит в МЧС.
В 2022 году конкурс прошел в онлайн-формате. Тогда жюри смотрели видеоролики, которые снимали дети.
- Видео - все равно не то. Там мы оцениваем не столько мастерство ребят, сколько видеомонтаж. А вот вживую все смотрится совершенно иначе. Мне нравится, как выступают самые младшие, они более непосредственные. Конкурс не только интересный, но и полезный - дети в процессе подготовки изучают технику пожарной безопасности, их сверстники наблюдают за этим и тоже узнают полезную информацию, - сказал Виталий Орел, председатель жюри, замначальника городского управления по делам ГО и ЧС.
А ребята из 44-й школы показали в своей постановке, как проходит суд над огнем. В нем судья принимает решение: огонь в пожаре не виноват, в основном ответственность лежит на человеке. Вывод в номере простой: со спичками играть, разводить костры в неположенных местах и жечь тополиный пух не стоит.
Команду, поставившую лучшую сценку, выберут 3 марта. Она отправится на краевой этап конкурса в Комсомольск-на-Амуре.
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