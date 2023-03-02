О начислении пенсий женщинам с детьми рассказали жителям Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Для жителей Хабаровского края провели прямой эфир, в котором рассказали, как женщинам с детьми назначают пенсии. На вопросы хабаровчан ответила Ирина Звержеева, управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Трансляцию организовали специалисты Центра управления регионом Хабаровского края. Она проходила на официальных аккаунтах правительства Хабаровского края во Вконтакте и Одноклассниках.

Социальный фонд России курирует такие вопросы как пенсии, выплаты, маткапитал и компенсации. Самые популярные запросы зафиксировала система «Инцидент Менеджмент». Например, пользователи интересовались, с каким количеством детей можно выйти на пенсию раньше.

- Если у женщины три ребенка, то законодательством для нее предусмотрен более ранний выход на пенсию. На три года раньше она сможет выйти на пенсию. Не в 60 лет, а в 57. Если четверо детей, то в 56 лет. Если пятеро детей - в 50 лет, - рассказала Ирина Звержеева.

С двумя детьми тоже можно уйти на пенсию раньше. Но это могут сделать лишь жители северных территорий с соответствующим стажем: для районов крайнего севера – 12 лет, для приравненных к ним – 17 лет. При соблюдении этих условий, уйти на пенсию можно в 50 лет.

С одним ребенком уйти на пенсию раньше срока нельзя. Но если его мама работает на севере и имеет нужный стаж, то может выйти на заслуженный отдых на пять лет раньше.

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