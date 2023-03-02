От налога на имущество освободили физкультурные комплексы ЕАО Фото: Заксобрание ЕАО

В Еврейской автономной области от уплаты налогов на имущество организации освободили физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК). Им разрешено не платить его в течение пяти лет, рассказали в Заксобрании ЕАО.

- Привлечение жителей области к активным занятиям физкультурой и спортом крайне важно. Речь идет о здоровье людей. Но для этого нужно создавать необходимые условия, в том числе вкладываться в инфраструктуру. Это задача, поставленная Владимиром Путиным: регионы должны каждый год увеличивать соответствующие расходы, - рассказал Роман Бойко, председатель регионального парламента.

В последние годы в Еврейской автономии активно строятся ФОКи. Уже готов комплекс с бассейном в Облучье, идет работа над центрами в Биробиджане. Однако их строительство требует немалых денег, вот и было решено дать им такие привилегии.

Законопроект внес губернатор области Ростислав Гольдштейн. Он посчитал, что на освободившиеся деньги можно привлечь квалифицированных работников, улучшить их условия труда и купить новый инвентарь. Его поддержали депутаты Заксобрания. Нулевая ставка налога считается действующей с 1 января 2021 года.

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