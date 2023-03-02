Старые телефоны меняют на билеты на спектакль в музыкальном театре Хабаровска Фото: Хабаровский музыкальный театр

Хабаровский музыкальный театр объявил необычный сбор. Его специалисты готовы принять старые стационарные телефоны. Техника им нужна в качестве реквизита для новой постановки.

- Всех, кто подарит театру данный реквизит, отблагодарим билетом на премьеру спектакля «Магазинчика ужасов», - сказали в театре.

Те, кто хочет помочь команде театра, могут оставить ненужные телефоны на вахте по адресу: улица Карла Маркса, 64, служебный вход с левой стороны. С ним нужно оставить и свой контактный номер телефона. Технику принимают до 15 марта, но уточняют: все делается безвозвратно.

Узнать подробности акции можно по номеру 8 (984) 290-28-61.

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