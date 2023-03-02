Бойцы СВО поблагодарили за письма и подарки школьников Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед Днем защитника Отечества школьники из Хабаровска подготовили для участников спецоперации поздравления. Ребята написали трогательные письма, собрали подарки. На каждой коробке написали: «Мы вас любим и ждем». Спустя несколько дней юные хабаровчане получили ответ.

- Благодарим за поздравления и пожелания, ваши письма заряжают нас оптимизмом и уверенностью. Мы за правду, победа неизбежна. Мы желаем вам всем крепкого здоровья, успехов в учебе и мирного неба над головой, - сказали в видео военные.

В акции принимали участие учащиеся школ №12 и 52. В управлении образования говорят: такие ответы от солдат только доказывают, что это им нужно и важно.

Помочь военным можно и сейчас. В регионе всегда собирают посылки в зону проведения СВО. Принести вещи, продукты, лекарства и письма можно в региональное отделение акции #МЫВМЕСТЕ в Хабаровске. Пункт работает по адресу: улица Первомайская, 25. На вопросы волонтеры отвечают по телефону: 8 (4212) 57-74-47.

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