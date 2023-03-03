Пес не лаял, потому что знал вора: мужчина обокрал жительницу Амурска

Пятилетний срок грозит мужчине за кражу на 25 тысяч рублей в Хабаровском крае Фото: Борис КОКУРИН

Амурчанка вышла во двор частного дома и заметила разбитое окно в гараже. Она зашла в бокс, осмотрелась и поняла, что пропал набор инструментов за 25 тысяч рублей. Женщина удивилась, что кто-то смог незаметно проникнуть на участок. Во дворе она держала собаку, которая точно бы среагировала, если бы на участок пробрался посторонний человек. О краже с проникновением потерпевшая сообщила в полицию.

Правоохранители начали расследование. Их подозрение пало на 26-летнего молодого человека. Местный житель раньше уже имел проблемы с законом за похожие преступления. Полицейские узнали, что мужчина раньше работал на амурчанку. Он помогал ей по хозяйству. Это объяснило, почему пес спокойно отреагировал на незваного гостя.

Гараж, который был ограблен Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Ночью подозреваемый взял молоток, лежавший около частной территории, залез во двор и разбил окно гаража. Он пробрался внутрь и взял пластиковый чемодан с инструментами, после чего скрылся. Мужчина направился в круглосуточный магазин, чтобы продать украденное, но по дороге встретил случайных прохожих, которые согласились купить инструменты за три тысячи рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу на время расследования. Его будут судить по статье «Кража». Он может лишиться свободы на срок до пяти лет, так как это не первое совершенное им преступление.

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