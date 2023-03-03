В школах поселков Магаданской области ввели свободное посещение 3 марта Фото: Владимир ВОРСОБИН

Несмотря на приход весны на Колыме все еще очень холодно. Особенно сильно мороз ощущается в поселках Сокол и Уптар. По прогнозу погоды, утром 3 марта средняя температура воздуха в этих населенных пунктах составила -32 градуса. В связи с этим школьникам младших классов разрешили сегодня не приходить на занятия.

- Из-за низких температур посещение уроков в школах Уптара и Сокола сегодня для учеников 1-4 классов - на усмотрение родителей, - предупредили в мэрии Магадана.

Учебные учреждения в поселках 3 марта будут работать в обычном режиме. Если родители не могут оставить детей дома, они смогут привести их на уроки.

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