Градус ударил в голову: водитель без прав и подшофе устроил ДТП на угнанной машине в Комсомольске

Два человека пострадали в аварии с пьяным водителем в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

2 марта около 4:10 в районе дома №171 на Северном шоссе случилась авария. Небольшой грузовик «Хино» съехал с дороги в кювет справа от проезжей части. В салоне находились двое мужчин. На место приехали сотрудники ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию.

За рулем был 24-летний молодой человек. Он него шел сильный запах перегара. Рядом на пассажирском сиденье находился 42-летний мужчина. Они оба получили травмы, поэтому им потребовалась помощь врачей.

- Водитель был не только пьян. Он сел за руль без прав, а еще у него не было документов на машину. Теперь ему грозит административный арест на срок до 15 суток, - рассказали в ОГИБДД Комсомольска.

Тройное «комбо» из нарушений - еще не все обвинения. Обоих мужчин подозревают в угоне грузовика. Их доставили в отделение полиции Комсомольска для выяснения всех обстоятельств.

Грузовик съехал в кювет Фото: ОГИБДД по Комсомольску

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