Хабаровский судостроительный завод сдаст первый краболов «Омолон» 1 апреля Фото: АО "ОСК"

На Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ) завершилось строительство краболова «Омолон» проекта 03141. Последние работы на нем были выполнены еще в начале 2022 года. Тогда, в апреле, судно спустили на воду, чтобы переправить его на сдаточную базу в Приморском крае. Там были выполнены последние работы по отделке и утеплению каюты капитана, палубы юты и монтажу утеплителя в ходовой рубке.

Уже 1 марта 2023 года судно отправилось на ходовые испытания. Если «Омолон» пройдет их успешно, он станет первым краболовом, сданным Хабаровским судостроительным заводом. Предварительная дата сдачи - 1 апреля 2023-го.

Напомним, ХСЗ начал производство суден для ловли краба по заказу магаданской рыбодобывающей компании «Маг-Си Интернешнл». Всего планируется выпустить три подобных корабля.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.