Пострадал невиновный: водитель устроил серьезное ДТП в Хабаровске

Мужчину с травмами головы после аварии увезли в больницу в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария, в которой тяжело пострадал мужчина, произошла в краевой столице 2 марта около 17:00 на Лейтенанта Орлова. «Тойота Приус» под управлением 24-летнего молодого человека в районе дома №44а по переулку Облачному попыталась проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но маневр закончился плачевно. Машина с лязгом протаранила «Тойоту Короллу», за рулем которой сидел 27-летний хабаровчанин.

- Оба водителя получили травмы. Нарушителя отправили на амбулаторное лечение, а вот старший мужчина был госпитализирован. У него диагностировали множественные ушибы головы, ссадины и гематомы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Водителей призывают соблюдать ПДД, ведь любое, даже незначительное нарушение может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья и даже летальным исходом.

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