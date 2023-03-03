Директор мебельной компании присвоила почти два миллиона рублей клиентов в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

36-летняя хабаровчанка открыла компанию по изготовлению мебели на заказ. С января по май 2021 года она заключала договоры с заказчиками и просила предоплату за услуги в размере 70 процентов от общей стоимости работ. Женщина брала деньги покупателей, но выполнять заказы не собиралась. Она переносила сроки выполнения работ под разными предлогами, а иногда просто игнорировала звонки от разъяренных клиентов.

О мошеннице стало известно, когда 28-летняя жительница Хабаровска обратилась в полицию. Она заказала кухонный и спальный гарнитуры, мебель для гардеробной. Покупательница внесла 785 тысяч рублей предоплаты, но в установленный срок заказ так и не получила. Все попытки связаться с директором компании оказались безуспешны.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровска задержали 36-летнюю подозреваемую. Раньше у нее не было проблем с законом. Оказалось, что это не первый случай обмана клиентов. Хабаровчанка поступила так же еще с тремя покупателями, присвоив 1,76 миллиона рублей. Все деньги она уже потратила, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». С подозреваемой взяли подписку о невыезде. Расследование все еще продолжается. Как только все материалы по делу будут собраны, их передадут в суд. Максимальное наказание, которое может грозить женщине, - шесть лет лишения свободы.

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