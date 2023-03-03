Песню уроженки Хабаровска перепоют в шоу «Конфетка» на ТНТ

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4 марта в 21:00 в эфир ТНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», в котором звезды переделывают композиции, выложенные в интернет неизвестными авторами. В свежем выпуске можно будет услышать песню с хабаровскими корнями - в нем примет участие певица DARYANNA с треком «Чудо-рыбка».

Дарья Краева, выступающая под псевдонимом DARYANNA, родилась в Хабаровске в семье военнослужащих и проживала в городе до третьего класса. Позже родителей перевели на новое место службы, и семья уехала в Санкт-Петербург. Дарья - дочь известного российского шансонье Алексея Краева.

DARYANNA об участии в шоу «Конфетка»:

«В таком шоу принимаю участие впервые. Было очень интересно и ярко. Самое главное - с юмором. Повеселиться я люблю, и на этом шоу это удалось от души! Здорово, что авторы и исполнители из народа могут быть услышаны на всю страну и получить вознаграждение за свой труд и морально, и материально. Главное, что все это в юмористической атмосфере, которую великолепно создают Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Оба ведущих - огонь. Но Гарик Мартиросян - это коктейль обаяния, энергии и чувства юмора. Я не ожидала такой версии моей песни. Прекрасная аранжировка, исполнение и очень зрелищный номер. Танцевала от души! Это реально вкусная конфетка!»

Напомним, что проект телеканала ТНТ «Конфетка» - уникальное шоу, в котором неизвестные песни, выложенные в интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые российские звезды эстрады. Они исполнят хиты авторов, а тот, кто сделает это лучше, по мнению зрителей в зале и жюри, принесет хитмейкеру победу и приз в 300 тысяч рублей, который будет разыгрываться в каждом выпуске. Ведущие шоу - Марина Кравец и Гарик Мартиросян. Исполнители песен - самые популярные российские звезды от Клавы Коки до Филиппа Киркорова.

Узнать, принесет ли «Чудо-рыбка» 300 тысяч рублей уроженке Хабаровска, можно уже в эту субботу в 21:00 в новом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ.