Производство промышленных кранов расширяется в Хабаровском крае Фото: минпромторг Хабаровского края

В Хабаровском крае с 2020 года работает завод «Кран ДВ», который занимается проектированием, производством металлических конструкций и систем управления грузоподъемным оборудованием, электромонтажными и пусконаладочными работами. На предприятии налажен полный цикл производства кранов и их комплектующих. Сейчас на заводе наращивают мощности, чтобы увеличить объемы производства продукции.

- За 2022 год было изготовлено шесть кранов. С начала 2023-го в работе уже три заказа и еще несколько в разработке. Скоро будет расширен ассортимент производимой продукции. Вместе с правительством края работаем над получением статуса резидента ТОР «Хабаровск», - сказал Олег Атясов, гендиректор ООО «Кран-ДВ».

На заводе выпускают козловые и мостовые краны грузоподъемностью до 50 тонн. Также здесь изготавливают кран-балки, кабины, кресла-пульты и прочее грузоподъемное оборудование. Предприятие занимает площадь около 2,3 тысячи квадратных метров, а в его штате около 30 сотрудников. Заказы поступают производителю со всего Дальнего Востока.

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