МТС ускорила мобильный интернет в центре Комсомольска-на-Амуре

Фото: Станислав Жаров

МТС модернизировала сеть 4G в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре. В результате установки новой базовой станции и дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 45%. К обновленной сети получили доступ жители жилых домов, расположенных в районе улиц Аллея Труда, Севастопольская, Орджоникидзе и других.

Ускоренный мобильный интернет стал доступен также на территории важных инфраструктурных объектов: западного кампуса Губернаторского авиастроительного колледжа, расположенного на проспекте Мира, Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, городского краеведческого музея, Дворца культуры судостроителей, музея изобразительного искусства, детской городской больницы, площади Юности и парка культуры имени В. П. Костенко.

Фото: Станислав Жаров

Улучшенное качество связи и возросшие скорости мобильного интернета позволят жителям и студентам комфортно пользоваться всеми привычными онлайн-сервисами: общаться в мессенджерах, слушать музыку, обмениваться информацией в режиме онлайн, искать необходимые материалы и книги в Сети, использовать «Госуслуги».

- Комсомольск-на-Амуре - активный промышленный город, требующий особого внимания. Анализ Big Data позволяет нам выявить те локации, в которых необходимо усилить сеть, еще до того, как эту необходимость почувствуют жители города. Совсем недавно мы улучшили качество связи в Привокзальном районе города, установив там дополнительные базовые станции. Тогда новые скорости мобильного интернета получили жители жилых домов, расположенных в районе улиц Вокзальная, Гамарника, Химическая, проспекта Ленина и многих других, - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.