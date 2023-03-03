Четыре учреждения присоединятся к Краевой клинической психиатрической больнице Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Четыре медучреждения в Хабаровском крае будут присоединены к Краевой клинической психиатрической больнице имени профессора И. Б. Галанта в результате реорганизации. Такое распоряжение опубликовало правительство региона. Так, к краевому учреждению присоединятся:
- Психиатрическая больница Комсомольска;
- Советско-Гаванский психоневрологический диспансер;
- Наркодиспансер Комсомольска;
- Николаевская психоневрологическая больница.
Решение о реорганизации учреждения было принято с целью оптимизировать работу сферы здравоохранения. Изменения никак не отразятся на сотрудниках больниц и пациентах.
- Когда будут объединены все медучреждения, наша больница будет насчитывать 1 340 круглосуточных коек и 111 коек в дневном стационаре, - сказал Артем Насатюк, главврач краевой больницы.
С 2022 года в Краевой клинической психиатрической больнице имени профессора И. Б. Галанта разделена наркологическая и психиатрическая служба. Амбулаторная и стационарная реабилитация наркозависимых лиц объединена в одно отделение. Это позволило облегчить работу с пациентами и улучшить качество их лечения.
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