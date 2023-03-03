Четыре учреждения присоединятся к Краевой клинической психиатрической больнице Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Четыре медучреждения в Хабаровском крае будут присоединены к Краевой клинической психиатрической больнице имени профессора И. Б. Галанта в результате реорганизации. Такое распоряжение опубликовало правительство региона. Так, к краевому учреждению присоединятся:

- Психиатрическая больница Комсомольска;

- Советско-Гаванский психоневрологический диспансер;

- Наркодиспансер Комсомольска;

- Николаевская психоневрологическая больница.

Решение о реорганизации учреждения было принято с целью оптимизировать работу сферы здравоохранения. Изменения никак не отразятся на сотрудниках больниц и пациентах.

- Когда будут объединены все медучреждения, наша больница будет насчитывать 1 340 круглосуточных коек и 111 коек в дневном стационаре, - сказал Артем Насатюк, главврач краевой больницы.

С 2022 года в Краевой клинической психиатрической больнице имени профессора И. Б. Галанта разделена наркологическая и психиатрическая служба. Амбулаторная и стационарная реабилитация наркозависимых лиц объединена в одно отделение. Это позволило облегчить работу с пациентами и улучшить качество их лечения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.