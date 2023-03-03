Виновника ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок, осудят в Комсомольске-на-Амуре

Виновника ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок, осудят в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске приговор суда выслушает 52-летний мужчина. В апреле прошлого года он сел за руль и не справился с управлением. В результате тяжелые травмы получил пятилетний ребенок.

О ходе дела рассказали в прокуратуре Хабаровского края. Мужчина обвиняется по статье за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Авария случилась 27 августа 2022 года. Мужчина ехал за рулем «Лады», но не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась. Пятилетний ребенок, ехавший в салоне, получил серьезные травмы. Их специалисты оценили как тяжкий вред здоровью.

- Прокурор Комсомольска-на-Амуре утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Дело рассмотрит Центральный районный суд города. Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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