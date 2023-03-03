Хабаровский край попал в список лидеров по реализации программы «Пушкинская карта» Фото: Антон Шевченко

В правительстве региона прошло совещание по вопросам реализации программы «Пушкинская карта». Благодаря этому проекту молодежь края от 14 до 22 лет может бесплатно посещать культурные учреждения и события. В 2023 году каждый участник программы получил на счет пять тысяч рублей, которые можно будет потратить на походы в театр, кино или другие мероприятия.

- Цель программы - социальная поддержка молодежи и приобщение ее к культурным ценностям, наследию, развитие культурной составляющей, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

По данным Министерства культуры России по ДФО, Хабаровский край стал лидером 2022 года по количеству загруженных мероприятий. Их число составило больше 3,5 тысячи. Только за последний год 112 учреждений культуры присоединились к проекту. Уже с 2023-го по «Пушкинской карте» можно посещать цирк, а принять первых посетителей в рамках программы готовится зоосад «Приамурский».

Среди районов края лучшими по реализации программы в 2022 году стали Амурский, Советско-Гаванский, Ульчский, Верхнебуреинский и Солнечный. Но вот в Хабаровском районе к «Пушкинской карте» подключены все профильные учреждения культуры.

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