Подготовка аграриев к посевной завершается в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае в апреле начинаются посевные работы. Подготовка к ним уже заканчивается, рассказали в правительстве региона. Большую часть семян и удобрений купили, сейчас готовят спецтехнику - на поля выйдет больше 860 единиц. Аграрии уже заключили договоры на поставку топлива. Деньги на это они получат до конца марта.

Для ввода в оборот неиспользуемых земель аграрии могут взять в аренду технику из машинно-тракторной станции (МТС). Здесь есть вся необходимая для работ техника: тракторы, бульдозеры, мелиоративное оборудование. Взять их в аренду можно по льготной стоимости.

- Проект «Мелиорация и кластер АПК» предусматривает, что посевные площади региона будут расти каждый год. Работа станции позволяет обеспечить фермеров современной мощной техникой для обработки земель, что важно в условиях санкций и ограничений, - рассказал Павел Сторожук, министр сельского хозяйства Хабаровского края.

В этом году, например, здесь появился новый бульдозер. После подготовки он поедет в Вяземский район для мелиоративных работ.

После создания МТС в 2021 году технику предоставляли аграриям в аренду. За это время обработали больше 680 гектаров земли. В этом году работать можно на неиспользуемых участках, которые потом передадут аграриям.

Два участка уже готовят для работы. Их общая площадь - 47 гектаров, они находятся рядом с поселком Хор района имени Лазо. Потом земли передадут Хорскому промышленному техникуму для обучения студентов.

В текущем году посевная площадь в крае составит больше 60 тысяч гектаров - на две тысячи больше, чем в прошлом. Закупили 4,4 тысячи тонн удобрений и восемь тысяч тонн семян. Это 75 и 68 процентов от плана соответственно.

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