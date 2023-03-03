Несуществующие машины продавал в интернете житель Хабаровска Фото: Александр ГЛУЗ

Дело о мошенничестве закончили расследовать в Хабаровске. Обвиняемый - мужчина 33 лет, «продавал» автомобили из Японии.

В 2021 году он опубликовал в интернете объявления о продаже различных авто. Потенциальным покупателям говорил: готов привезти любое под заказ из Японии. Поверившие люди переводили ему за это деньги: от 200 тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей.

- В дальнейшем он под разными предлогами оттягивал сроки выполнения заказов, избегал встреч и разговоров по телефону с потерпевшими, а в некоторых случаях - прерывал контакты, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские установили личность мужчины. Выяснилось, что он отбывает наказание в колонии. В 2022 году его осудили на пять лет общего режима за присвоение чужого автомобиля. Стражи порядка этапировали обвиняемого из Приамурья в Хабаровск, чтобы продолжить следствие.

Сейчас доказано уже пять эпизодов. Пострадавшими стали жители Москвы, Алтайского края, Адыгеи и Владимирской области. Общий ущерб составил 3,5 миллиона рублей.

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