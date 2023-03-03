Странный выбор: женщина обокрала квартиру знакомого, прихватив очки, плед и бытовую химию в ЕАО

Хабаровчанка обокрала квартиру знакомого в ЕАО, забрав продукты и свитер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одна из самых странных краж произошла в селе Птичник в ЕАО. В полицию обратился 57-летний местный житель. Он рассказал, что накануне познакомился в Сети с женщиной по имени Елена. Сама она живет в Хабаровске. Пообщавшись несколько недель, мужчина пригласил ее в гости.

Елена не была против поездки. Она приехала к новому знакомому и прожила у него несколько дней. Мужчине нужно было ненадолго уехать в краевой центр, поэтому он оставил гостью одну дома. Вернувшись, он понял, что та уехала, бросив входную дверь открытой. Вместе с Еленой пропали и вещи потерпевшего - плед, сигареты, очки, свитер, бытовая химия и продукты.

- Ущерб составил 13 тысяч рублей. Мужчина пытался связаться со своей знакомой, но она заблокировала его номер, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полицейские вычислили личность беглянки. Оказалось, что у хабаровчанки уже были проблемы с законом. Теперь из-за кражи ей грозит новое разбирательство.

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