Миллион цветов украсит Хабаровск ко Дню города Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В 2023 году Хабаровск будет праздновать 165-й юбилей. В честь этого ко Дню города высадят миллион цветов. Это в два раза больше, чем обычно. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук осмотрел теплицы, где «Горзеленстрой» растит саженцы. Ими украсят не только центральные улицы Хабаровска, но и грунтовые цветники, вертикальные конструкции на трассах всех пяти районов.

- Клумбы и вазоны появятся на Демьяна Бедного, Ленинградской, Серышева, пересечении Павла Морозова и Бийской, Большой и Карла Маркса. В этом году появятся новые вертикальные конструкции, которые скоро должны доставить в Хабаровск. Первые цветочные вазоны выставят уже к 9 мая, - сказала Зоя Русина, директор «Горзеленстроя».

Улицы Хабаровска в 2023 году украсят колеусы, петуньи, лобелии и бальзамины. Сергей Кравчук поблагодарил работников предприятия за то, что они ежегодно делают все возможное, чтобы краевая столица «цвела» всеми красками.

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