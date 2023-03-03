О пользе грудного молока рассказали будущим мамам Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему именно грудное молоко полезно для младенцев, узнали будущие мамы Хабаровска. Для них по проекту «Школа молодой семьи» прошло обучающее занятие.

На вопросы отвечала Дарья Онихимовская, врач-неонатолог, заведующая кафедрой сестринского дела в педиатрии института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Она рассказала, чем полезно грудное молоко, как правильно прикладывать младенца к груди и о профилактике гипогалактии.

- Для многих родителей-новичков первое время после роддома наедине с ребенком часто оказывается очень сложным. Что делать с этим крошечным человечком? Как и сколько кормить? Чем питаться маме? В ходе занятия на многие сложные для будущих родителей вопросы были даны исчерпывающие ответы, - отметили в городском управлении здравоохранения.

Участникам также раздали информационные материалы. Прошедшее занятие - не единственное. Следующее пройдет 15 марта. На нем специалисты расскажут о вакцинации детей. Посетить его можно бесплатно по адресу: улица Ленинградская, 30, актовый зал Хабаровского городского ресурсного центра. Начало - в 18:00. Семинар продлится полтора часа.

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