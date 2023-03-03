Пообщаться с врачами онлайн могут жители Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь жители Хабаровского края могут связаться с медицинскими организациями и их специалистами в онлайн-формате. В регионе создали онлайн-чаты по проекту «ЗдравКонтроль».

- Медицинские чаты создаются в мессенджере Telegram. В них пациенты смогут оставлять обращения и задавать вопросы, а также оперативно получать ответы от представителей медицинских организаций, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Три чата уже есть в Telegram. Это «Хабаровск. Здоровье», «Комсомольск-на-Амуре. Здоровье» и «Хабаровский край. Здоровье». Написать туда может любой, кому нужна помощь. Обращения принимаются с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

В прошлом году проект представили в 18 регионах страны, за два месяца 2023-го к нему присоединились еще четыре субъекта, уточнили в ведомстве. Проект поддерживают минздрав России, Фонд президентских грантов, Росздравнадзор и Общественная палата.

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