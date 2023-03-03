Уличные катки скоро закроются в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Весна в самом разгаре, на улицах начинает таять снег. Поэтому зимний сезон заканчивается на катках Хабаровского края. Успеть покататься на лыжах или коньках жители региона успеют еще на этих выходных.

По информации краевого правительства, прокат пока еще работает в спорткомплексе «Энергия». Стоимость аренды – 100 рублей, столько же стоит вход. За посещение площадки со своим инвентарем платить не нужно. Учреждение работает с 9:00 до 20:00.

- Это последние выходные, когда посетители смогут сходить на «народный каток» на набережной Амура в Хабаровске. Подсветка ледовой площадки работает со вторника по четверг до 23:00, в пятницу и субботу до 1:00. Кроме того, в Универсальном краевом спортивном комплексе каждый день с 12:00 до 23:00 работает прокат коньков и фуд-корт. Стоимость аренды инвентаря все также составляет 250 рублей за час, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

А в Универсальном спорткомплексе 4 марта выберут победителей и призеров Всероссийского турнира по рукопашному бою «Солдаты России». Несколько дней спортсмены боролись за медали в пяти возрастных группах. Церемония награждения начнется в 14:00.

На площадке Краевого центра единоборств пройдет первенство ДФО по дзюдо. Победители отправятся на российский этап. За эту возможность сразятся 100 юных борцов в возрасте до 15 лет.

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