Подростка вытолкнули из автобуса при попытке расплатиться в Комсомольске-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Комсомольске произошел еще один случай с выталкиванием пассажира из городского автобуса. На этот раз жертвой стал 15-летний подросток. Юноша попытался оплатить проезд картой, когда его выпихнули из салона.

О случившемся рассказала прокуратура Хабаровского края. Теперь они проводят проверку.

- Прокуратура проводит проверку на основании размещенной в сети информации о том, что 15-летнего подростка вытолкнули из салона пассажирского автобуса при попытке расплатиться картой, - сказали в прокуратуре Хабаровского края.

Во время проверки специалисты оценят работу должностных лиц компании, которая оказывает услуги по перевозке. Если на то будут основания, они примут меры прокурорского реагирования.

Между тем это не первый подобный случай в этом городе. Буквально накануне кондуктор и водитель маршрутки вытолкнули из салона пожилую женщину. Эту ситуацию тоже проверяет прокуратура. Уже известно, что обоих уволили, а водителя еще и задержали.

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