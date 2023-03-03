Конкурс проектов СОНКО начался в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хабаровского края могут побороться за субсидию для социально ориентированной некоммерческой организации (СОНКО). С 3 марта начался прием заявок, сообщает министерство культуры региона.

Деньги СОНКО получат на предоставление услуг в культурной сфере. Средства выделит краевой бюджет.

Желающие получить субсидию могут подать заявку в министертсво культуры: Хабаровск, улица Фрунзе, 61, кабинет 308. Их принимают в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Документы можно отправить и по почте на этот же адрес. Индекс для заполнения конверта: 680000.

На все вопросы специалисты ведомства готовы ответить по телефону 8 (4212) 42-23-86 или электронной почте asfedorova@adm.khv.ru.

В прошлом году победу в конкурсе одержали пять проектов. Так, союз музыкантов «Микс» получил 286 тысяч рублей на организацию первого молодежного фестиваля. В нем приняли участие больше 350 исполнителей в разных жанрах. АНО «Культура Плюс» на выигранные 227 тысяч рублей организовала бесплатные мастер-классы для людей старше 55 лет, а «Лаборатории идей» понадобилось 182 тысячи, чтобы провести практикумы и круглые столы от редакторов журнала «Дальний Восток». Спортивно-творческий фестиваль – идея Центра поддержки социально-культурных инициатив «Арт-проект». На это ушло 325 тысяч рублей. А открытый фестиваль народного творчества провели АНО «Содружество» за выигранные 353 тысячи рублей.

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