Именем погибшего на СВО военного хотят назвать школу в Магадане Фото: правительство Магаданской области

В Магаданской области прошло совещание по улучшению работы правительства в вопросе помощи участникам спецоперации и их семьям. На заседании прозвучали важные вопросы и предложения. Например, губернатор Сергей Носов выдвинул инициативу присвоить имя Ивана Кабанова, погибшего на СВО солдата, школе, где он учился.

Сергей Кучеренко, глава регионального министерства труда, рассказал, что в послании Владимир Путин поручил создать Специальный государственный фонд, специалисты которого будут заниматься адресной помощью. Это предоставление врачей, психологов, юристов, помощь в трудоустройстве и обучении и другие вопросы.

- В нашем регионе такая работа ведется уже сейчас. В каждом муниципалитете за семьями закреплены кураторы – примерно 10 семей на одного. Они помогают решать социальные вопросы, организуют работу с различными организациями, сводя к минимуму количество личных обращений семьи в инстанции. Кураторы помогают при взаимодействии с медицинскими организациями, в том числе для оперативной записи на лечение и обследование, - сказал Сергей Кучеренко.

Кураторами может быть кто угодно: коллега по работе, руководители компаний, сотрудники сельсоветов и администраций. Они находятся постоянно на связи с подопечными и волонтерами. Работают с семьями и соцработники – они регулярно посещают девять пожилых родственников мобилизованных.

Глава региона положительно оценил эту работу. Он отметил, что важно продолжить увековечивать память погибших героев. В качестве примера привел Ивана Кабанова – погибшего в ходе спецоперации магаданца. Сергей Носов предложил назвать в его честь школу, в которой учился солдат, и на домах, где жили бойцы, устанавливать мемориальные доски.

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