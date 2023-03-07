На 70 процентов снизилось число проверок трудового законодательства в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае представители бизнеса встретились с сотрудниками трудовой инспекции. Они обсудили новые форматы сотрудничества, которое поможет снизить административное давление на предпринимательское сообщество.

У специалистов трудовой инспекции около 80 тысяч «подопечных» предприятий. В прошлом году инспекторы вынесли 2 306 административных постановлений, 1 189 из которых - предупреждения и 1 117 - штрафы.

- В любом законодательстве есть особенности, с которыми предприниматели сталкиваются и могут вольно или невольно их нарушать. К инспекции у бизнесменов много вопросов, например, о необходимости выплаты северной льготы. Они жалуются, но по закону должны оплачивать «северные», многие до сих пор ошибаются при их начислении. Много ошибок при приеме на работу или увольнении сотрудников. Поэтому важно вести просветительскую работу прямо через специалистов по надзору, - сказал Олег Герасимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

У инспекторов компании разделены по пяти категориям риска: от очень низкого до высокого. Посмотреть, к какому относится предприятие, можно на сайте Роструда. Плановые проверки и профвизиты специалисты обычно проводят для компаний с высоким и значительным риском. Остальных не проверяют - для них действует мораторий на проверки.

Трудовые инспекторы также выразили свои пожелания к предпринимателям. Например, в прошлом году они не проверяли выплаты зарплаты. В текущем, если жалоб на невыплату дольше месяца будет больше десяти процентов от общего числа, то придется начать проверки. Работа по ликвидации долгов будет для инспекции в этом году в приоритете. Основаниями для проверок могут быть также угроза вреда здоровью, нарушения, связанные с угрозой жизни для сотрудников.

По всем вопросам предприниматели и работники могут обращаться в Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае на горячую линию: 8 (4212) 45-09-38.

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