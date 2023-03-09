Прокуратура привлекла к ответственности глав поселений в Хабаровском крае
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Сотрудники прокуратуры проверили законность исполнения бюджетного законодательства в Аяно-Майском районе. Они установили, что в некоторых населенных пунктах нарушаются установленные правила.
- Администрации Джигдинского поселения и села Аян не направили в региональную контрольно-счетную палату отчеты об исполнении местного бюджета, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
За нарушение требований к бюджетному учету главы поселений привлечены к ответственности. Им вынесены предупреждения. Кроме того, прокуратура проконтролировала ход устранения всех нарушений.
Напомним, ранее к ответственности привлекли главу поселка Мухен в районе имени Лазо. Местная администрация затягивала сроки ответов на обращения жителей. Нарушения были зафиксированы в сентябре 2022 года. Главе населенного пункта назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru