Около двух тысяч школьников написали пробный ЕГЭ в Хабаровском крае

Старшеклассники написали пробный ЕГЭ по биологии, иностранному языку и информатике Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае полным ходом идет подготовка к проведению государственной итоговой аттестации. Пробный ЕГЭ по биологии, английскому языку и информатике прошел в 92 пунктах.

Экзамены сдали 1966 человек: биологию – 766, английский (письменный) – 253, английский (устный) – 331, информатику и ИКТ – 616.

В министерстве образования и науки Хабаровского края сообщили, что в 2023 году все пункты проведения экзаменов переходят на две новые технологии: экзаменационные материалы будут получать по сети «Интернет» и сканировать их непосредственно в аудиториях.

- Для перехода на новые технологии все общеобразовательные организации – пункты проведения экзаменов в крае подключены к единой сети передачи данных. Для обеспечения аудиторий требуемым оборудованием за счет краевого бюджета приобретены 874 сканера. Следующие всероссийские тренировки состоятся 17 мая (русский язык, английский язык, КЕГЭ по информатике) с участием обучающихся. В тренировочных мероприятиях также примут участие все пункты проведения экзаменов, - рассказал Андрей Процко, исполняющий обязанности заместителя министра - начальника управления государственной регламентации образовательной деятельности министерства образования и науки края.

В 2023 году сдавать ЕГЭ в Хабаровском крае планируют 6287 человек. Досрочный период сдачи экзаменов начнется с 20 марта по 19 апреля. На него уже зарегистрировано 140 человек. Основной этап начнется 26 мая и продлится до 1 июля. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на начало сентября.

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