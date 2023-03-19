Солдат из Хабаровска ищет 12-летнюю девочку, спасшую его от смерти Фото: ОНФ Хабаровского края

57-летний солдат ищет 12-летнюю девочку Наташу, которая дала ему силы на борьбу после тяжелого ранения.

Андрей ушел на СВО добровольцем. Перед Новым годом он получил письмо, одно из сотен, отправленных детьми из разных регионов России солдатам. Но именно оно дало силы мужчине для борьбы. Записка стала своего рода смыслом жизни для хабаровчанина. 12-летняя Наташа из Губкина под Белгородом желала бойцам победы и скорейшего возвращения домой к родным. Но среди слов поддержки была и одна просьба. Девочка хотела, чтобы ее письмо показали по телевизору. Для Андрея это желание стало целью, которую он пообещал себе достичь.

Получив ранение, хабаровчанин не опустил руки и всячески цеплялся за жизнь. Вернувшись домой к семе, он пришел в отделение Общероссийского народного фронта. Там сотрудники сняли его на видео и пообещали сделать все, чтобы Наташа увидела послание.

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