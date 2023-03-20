«СКА-Нефтяник» стал чемпионом России по хоккею с мячом в пятый раз Фото: Вячеслав Реутов

19 марта на арене «Ерофей» состоялся финал XXXI чемпионата России по хоккею с мячом. За победу боролись хабаровский «СКА-Нефтяник» и кемеровский «Кузбасс». Напряженная игра завершилась победой нашей команды со счетом 3:1. За всю историю «СКА-Нефтяник» пятый раз стал чемпионов России.

- С победой, «СКА-Нефтяник»! Привет чемпионам! - поздравил спортсменов Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На арену пришли больше девяти тысяч болельщиков. Обстановка была напряженной всю игру. Обе команды проявили мастерство.

- «СКА-Нефтяник» проделал огромную работу, став в этом сезоне обладателями Кубка и Суперкубка России, а теперь еще победив в чемпионате страны!

Подводя итоги чемпионата, губернатор с уверенностью заявил, что «Хабаровск – столица русского хоккея».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.